Nicola’s SubstackTHE TRIAL243101×0:00Current time: 0:00 / Total time: -28:41-28:41Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.THE TRIALNicola CharlesFeb 23, 202624310ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesKeir Starmer, former Crown Prosecutor knows full well how important Jury Trials are, so why is he seeking to remove them now? I wonder.8 hrs ago • Nicola CharlesBAN PLUTOCRACYFeb 23 • Nicola CharlesHONEST BASTARDS THINK TANK 20/02/2026Feb 20 • Nicola CharlesWHO SET THEM ALL UP, AND WHY?Feb 19 • Nicola CharlesLABOR TAXING GROWTH IS A HIDDEN CAPITAL GAINS TAX. IS THIS A SLOW SURRENDER TO COMMUNISM?Feb 18 • Nicola CharlesDear Prime Minister Albanese,Feb 18 • Nicola CharlesMANAGED DECLINE & GOVTS MAINTAINING APPEARANCES BADLYFeb 17 • Nicola Charles