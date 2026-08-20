YOUR CHOICE IS EASY; GO DEEPER IN OR BACK TO WHAT IS REAL

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Generate transcriptA transcript unlocks clips, previews, and editing.21YOUR CHOICE IS EASY; GO DEEPER IN OR BACK TO WHAT IS REALNicola CharlesAug 20, 202621ShareTranscriptFREE SHOW TODAYI ENCOURAGE TO SUPPORT MY WORK BY BECOMING A PAID SUBSCRIBERREDUCED FOR THE NEXT 24 HOURSMONTHLY SUBS $25ANNUAL SUBS $99AUSTRALIA’S WHITE RABBITDiscussion about this videoCommentsRestacksNicola’s SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent PostsYOUR CHOICE IS EASY; GO DEEPER IN OR BACK TO WHAT IS REAL1 hr ago • Nicola CharlesMAYHEM FOR PROFIT; UK GOV PROFIT SHARING SCHEME ON ASYLUM EXPOSED!Aug 19 • Nicola CharlesMAYHEM FOR PROFIT; UK GOV PROFIT SHARING SCHEME ON ASYLUM EXPOSED!Aug 19 • Nicola Charles5000 LITTLE PENQUINS & ANOTHER BILL GATES FUNDED CONNECTIONAug 18 • Nicola CharlesA.I HAS BEEN BUSY. THE REASON FOR THE MIGRANTS, DIGITAL I.D & UNIVERSAL BASIC INCOME HAS BEEN EXPOSED IN THE UK. THE FUTURE UNDERCLASS AKA…Aug 17 • Nicola CharlesWAS 9/11 THE BALL DROP ON THE FRAUD? IF WE BELIEVED THAT, WE'D BELIEVE ANYTHING?Aug 16 • Nicola Charles16 OF THE 17 SUSTAINABLE GOALS ARE PROVABLY UNSUSTAINABLE; TIME TO SCRAP AGENDA 2030Aug 13 • Nicola Charles