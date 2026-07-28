WOMEN & GIRLS IN PARTICULAR HAVE A GOVERNANCE PROBLEM IN THE COMMONWEALTH

Playback speed×Share postShare post at current time0:00/Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to watchWOMEN & GIRLS IN PARTICULAR HAVE A GOVERNANCE PROBLEM IN THE COMMONWEALTHNicola CharlesJul 28, 2026∙ PaidShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent Posts7 DAY SALE DEETS BELOW33 mins ago • Nicola CharlesWOMEN & GIRLS IN PARTICULAR FACE A SERIOUS GOVERNANCE PROBLEM IN THE COMMONWEALTH1 hr ago • Nicola CharlesMELBOURNE; A WRETCHED HIVE OF SCUM & VILLAINYJul 27 • Nicola CharlesMELBOURNE; A WRETCHED HIVE OF SCUM & VILLAINYJul 27 • Nicola CharlesEXPOSED! AUSTRALIAN LABOR PARTY OF TODAY REGISTERED IN 1984 CLAIMING 135 YEAR HISTORYJul 23 • Nicola CharlesEXPOSED! AUSTRALIAN LABOR PARTY OF TODAY REGISTERED IN 1984 CLAIMING 135 YEAR HISTORYJul 23 • Nicola CharlesYOU CAN'T SPEAK WITH YOUR PM, BUT RICH CHINESE GAMBLERS CANJul 22 • Nicola Charles