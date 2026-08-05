WHO'S WHO IN THE ZOO?

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Generate transcriptA transcript unlocks clips, previews, and editing.1141WHO'S WHO IN THE ZOO?Nicola CharlesAug 05, 20261141ShareTranscriptWHY ARE YOU MISSING OUT ON DAILY SHOWS?MONTHLY SUBS TO BECOME A PAID SUBSCRIBER ARE AT A LOW $30ANNUAL SUBS ARE $190AND WONDERFUL, GENEROUS AND APPRECIATED FOUNDING MEMBERSHIPS ARE $240SEE YOU THERE, TWRDiscussion about this videoCommentsRestacksNicola’s SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent PostsSTOP WHATEVER YOU ARE DOING! THIS IS THE ULTIMATE SURVEILLANCE STATE REMEDY!50 mins ago • Nicola CharlesWHO'S WHO IN THE ZOO?8 hrs ago • Nicola CharlesSPOOKY BEDTIME STORIES; "THE TEMPLE" by H.P. Lovecraft (Read by Nicola Charles)Aug 4 • Nicola CharlesWERE THE WARPSPEED VACCINES THE 1ST ACT OF TERRORISM AGAINST HUMAN BEINGS BY A.I?Aug 4 • Nicola CharlesWERE THE WARPSPEED VACCINES THE 1ST ACT OF TERRORISM AGAINST HUMAN BEINGS BY A.I?Aug 4 • Nicola CharlesSTAND & DELIVER; YOUR MONEY OR YOUR LIFE?Aug 3 • Nicola CharlesSTAND & DELIVER; YOUR MONEY OR YOUR LIFE?Aug 3 • Nicola Charles