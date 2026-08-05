Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

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WHO'S WHO IN THE ZOO?

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Nicola Charles

WHY ARE YOU MISSING OUT ON DAILY SHOWS?

MONTHLY SUBS TO BECOME A PAID SUBSCRIBER ARE AT A LOW $30

ANNUAL SUBS ARE $190

AND WONDERFUL, GENEROUS AND APPRECIATED FOUNDING MEMBERSHIPS ARE $240

SEE YOU THERE, TWR

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