WAS 9/11 THE BALL DROP ON THE FRAUD? IF WE BELIEVED THAT, WE'D BELIEVE ANYTHING?

Nicola’s SubstackWAS 9/11 THE BALL DROP ON THE FRAUD? IF WE BELIEVED THAT, WE'D BELIEVE ANYTHING?0:00Current time: 0:00 / Total time: -1:02:04-1:02:04Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenWAS 9/11 THE BALL DROP ON THE FRAUD? IF WE BELIEVED THAT, WE'D BELIEVE ANYTHING?Nicola CharlesAug 16, 2026∙ Paid1555ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent Episodes16 OF THE 17 SUSTAINABLE GOALS ARE PROVABLY UNSUSTAINABLE; TIME TO SCRAP AGENDA 2030Aug 13 • Nicola Charles16 OF THE 17 SUSTAINABLE GOALS ARE PROVABLY UNSUSTAINABLE; TIME TO SCRAP AGENDA 2030Aug 13 • Nicola CharlesIF "WE" HAVE NOTHING TO FEAR FROM AGENDA 2030 THEN TAKE DOWN THE FENCES AT BUCKINGHAM PALACEAug 13 • Nicola CharlesAUSSIE BUYERS CLUB! "ZETA POTENTIAL" OFFER (Water; but not as you know it)Aug 12 • Nicola CharlesAGENDA 2030; THE BIGGEST PUBLIC RELATIONS SCAM IN HUMAN HISTORYAug 11 • Nicola CharlesBILL GATES VACCINE>CLIMATE SCAM>Q CLEARANCE>CONTROL PLAN EXPOSED!Aug 10 • Nicola CharlesBILL GATES VACCINE>CLIMATE SCAM>Q CLEARANCE>CONTROL PLAN EXPOSED!Aug 10 • Nicola Charles