Nicola’s SubstackTIME TO CONFRONT THE PHARAOHS, IN COURTS, WITH JURIES.1631×0:00Current time: 0:00 / Total time: -1:04:31-1:04:31Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.TIME TO CONFRONT THE PHARAOHS, IN COURTS, WITH JURIES.Nicola CharlesNov 12, 2025163ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesNEPO BABY BUREAUCRATS.Nov 11 • Nicola CharlesWAIT TIL THEY UPDATE THE LATEST VERSIONNov 11 • Nicola CharlesWhere "Climate" & "Pandemics" meet. At your Death & Destruction. Nov 11 • Nicola CharlesTWO TRIBESNov 10 • Nicola CharlesFREEDOM FOR THE PRIVILEGED WEALTH CLASS ONLY IS EMERGINGNov 10 • Nicola Charles.Nov 7 • Nicola CharlesWILL THE AUSTRALIAN CDC BECOME A LICENSE TO KILL? w/ WADE NORTHAUSEN of BILLBOARD BATTALIONNov 6 • Nicola Charles