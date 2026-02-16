Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

Nicola’s Substack
Nicola’s Substack
THE TRUTH IS A BULLET TO THE HEART, SO INSTEAD THEY ARE LULLING YOU TO SLEEP WHILE OUR NATIONS COLLAPSE
0:00
-1:02:06

THE TRUTH IS A BULLET TO THE HEART, SO INSTEAD THEY ARE LULLING YOU TO SLEEP WHILE OUR NATIONS COLLAPSE

Nicola Charles's avatar
Nicola Charles
Feb 16, 2026

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Nicola Charles · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture