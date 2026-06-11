Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

Nicola’s Substack
Nicola’s Substack
THE SAME LUNATICS WHO BROKE THE FINANCIAL SYSTEM, NOW USING TERRORISM TO BREAK SOCIETIES SO YOU WILL ACCEPT THEIR NON-BACKED UNICORN MONEY - CBDC
0:00
-46:53

Paid episode

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THE SAME LUNATICS WHO BROKE THE FINANCIAL SYSTEM, NOW USING TERRORISM TO BREAK SOCIETIES SO YOU WILL ACCEPT THEIR NON-BACKED UNICORN MONEY - CBDC

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Nicola Charles
Jun 11, 2026
∙ Paid

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