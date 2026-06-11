THE SAME LUNATICS WHO BROKE THE FINANCIAL SYSTEM, NOW USING TERRORISM TO BREAK SOCIETIES SO YOU WILL ACCEPT THEIR NON-BACKED UNICORN MONEY - CBDC

Nicola’s SubstackTHE SAME LUNATICS WHO BROKE THE FINANCIAL SYSTEM, NOW USING TERRORISM TO BREAK SOCIETIES SO YOU WILL ACCEPT THEIR NON-BACKED UNICORN MONEY - CBDC0:00Current time: 0:00 / Total time: -46:53-46:53Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenTHE SAME LUNATICS WHO BROKE THE FINANCIAL SYSTEM, NOW USING TERRORISM TO BREAK SOCIETIES SO YOU WILL ACCEPT THEIR NON-BACKED UNICORN MONEY - CBDCNicola CharlesJun 11, 2026∙ Paid11ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesYOU CAN HAVE NICOLA CHARLES ANSWER YOUR PHONE FOR YOU!!! BY BECOMING A FOUNDING MEMBER SUBSCRIBER IN THE MONTH OF JUNE 2026!!!Jun 10 • Nicola CharlesTHE NIGHTMARE BEFORE SLAVERYJun 9 • Nicola CharlesMURDOCH DELIBERATELY CHANGING THE CLIMATE TO COOL THE DATA CENTRES WHILE BLAMING YOU FOR CLIMATE CHANGEJun 9 • Nicola CharlesTHE PATH OF LEAST RESISTANCEJun 9 • Nicola CharlesCAPITALISM FOR ME, COMMUNISM FOR THEEJun 4 • Nicola CharlesCAPITALISM FOR ME, COMMUNISM FOR THEEJun 4 • Nicola CharlesABSOLUTE NONSENSE ABOUT NOTHINGJun 3 • Nicola Charles