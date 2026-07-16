THE RIGHT TO DIGITALLY DISCONNECT BILL 2026 AUSTRALIA

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Generate transcriptA transcript unlocks clips, previews, and editing.2728THE RIGHT TO DIGITALLY DISCONNECT BILL 2026 AUSTRALIANicola CharlesJul 16, 20262728ShareTranscriptDiscussion about this videoCommentsRestacksNicola’s SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent PostsTHE RIGHT TO DIGITALLY DISCONNECT BILL 2026 AUSTRALIA 8 hrs ago • Nicola Charles5G CITIES ARE KILLING TREES, BEES & YOU WITH NON-IONIZING RADIATION & NOBODY CARESJul 15 • Nicola CharlesAUSTRALIA IS NOT A REPUBLIC, SO WHY IS IT BEING RUN AS ONE?Jul 15 • Nicola Charles"REALITY CONTROL" SOCIALIST LIES & HYPOCRISY OVER THE YEARSJul 14 • Nicola CharlesOPINION; THE CRIME SCENE COVER-UP OF ANN WIDDECOMBES BRUTAL ASSASSINATION IS A STAIN ON THE UKJul 12 • Nicola CharlesOPINION; THE CRIME SCENE COVER-UP OF ANN WIDDECOMBES BRUTAL ASSASSINATION IS A STAIN ON THE UKJul 12 • Nicola CharlesTHAT ESCALATED QUICKLY; AUSTRALIA SELLS URANIUM TO INDIAJul 10 • Nicola Charles