THE POLITICAL ROAD TO RUIN

Playback speed×Share postShare post at current time0:00/Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to watchTHE POLITICAL ROAD TO RUINNicola CharlesJul 22, 2026∙ Paid814ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent PostsTHE POLITICAL ROAD TO RUIN4 hrs ago • Nicola CharlesAUST GOVT CONSPIRACY SCANDAL? LOOMING NATIONAL EMERGENCY KNOWN?Jul 20 • Nicola CharlesAUST GOVT CONSPIRACY SCANDAL? LOOMING NATIONAL EMERGENCY KNOWN?Jul 20 • Nicola CharlesDEVOLUTION; "THE LETHALITY OF THEIR POWER IS GREATER THAN EVER"Jul 20 • Nicola CharlesDEVOLUTION; "THE LETHALITY OF THEIR POWER IS GREATER THAN EVER"Jul 20 • Nicola CharlesTHE RIGHT TO DIGITALLY DISCONNECT BILL 2026 AUSTRALIAJul 16 • Nicola CharlesTHE RIGHT TO DIGITALLY DISCONNECT BILL 2026 AUSTRALIA Jul 16 • Nicola Charles