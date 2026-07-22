THE POLITICAL ROAD TO RUIN

Nicola’s SubstackTHE POLITICAL ROAD TO RUIN0:00Current time: 0:00 / Total time: -1:01:23-1:01:23Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenTHE POLITICAL ROAD TO RUINNicola CharlesJul 22, 2026∙ PaidShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesTHE POLITICAL ROAD TO RUIN4 hrs ago • Nicola CharlesAUST GOVT CONSPIRACY SCANDAL? LOOMING NATIONAL EMERGENCY KNOWN?Jul 20 • Nicola CharlesAUST GOVT CONSPIRACY SCANDAL? LOOMING NATIONAL EMERGENCY KNOWN?Jul 20 • Nicola CharlesDEVOLUTION; "THE LETHALITY OF THEIR POWER IS GREATER THAN EVER"Jul 20 • Nicola CharlesDEVOLUTION; "THE LETHALITY OF THEIR POWER IS GREATER THAN EVER"Jul 20 • Nicola CharlesTHE RIGHT TO DIGITALLY DISCONNECT BILL 2026 AUSTRALIAJul 16 • Nicola CharlesTHE RIGHT TO DIGITALLY DISCONNECT BILL 2026 AUSTRALIA Jul 16 • Nicola Charles