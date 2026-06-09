THE PATH OF LEAST RESISTANCE

Nicola’s SubstackTHE PATH OF LEAST RESISTANCE0:00Current time: 0:00 / Total time: -1:25:07-1:25:07Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenTHE PATH OF LEAST RESISTANCENicola CharlesJun 09, 2026∙ Paid1124ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesMURDOCH DELIBERATELY CHANGING THE CLIMATE TO COOL THE DATA CENTRES WHILE BLAMING YOU FOR CLIMATE CHANGE7 hrs ago • Nicola CharlesCAPITALISM FOR ME, COMMUNISM FOR THEEJun 4 • Nicola CharlesCAPITALISM FOR ME, COMMUNISM FOR THEEJun 4 • Nicola CharlesABSOLUTE NONSENSE ABOUT NOTHINGJun 3 • Nicola CharlesHUMANS SPEAKJun 3 • Nicola CharlesLET'S TALK ABOUT AUSTRALIA'S TRUE NATIONAL SECURITY THREATSJun 1 • Nicola CharlesBRICK BY BRICK THE NWO ARE BUILDING A MADHOUSEMay 31 • Nicola Charles