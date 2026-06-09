THE NIGHTMARE BEFORE SLAVERY

Nicola’s SubstackTHE NIGHTMARE BEFORE SLAVERY0:00Current time: 0:00 / Total time: -53:16-53:16Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenTHE NIGHTMARE BEFORE SLAVERYNicola CharlesJun 09, 2026∙ Paid1022ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesYOU CAN HAVE NICOLA CHARLES ANSWER YOUR PHONE FOR YOU!!! BY BECOMING A FOUNDING MEMBER SUBSCRIBER IN THE MONTH OF JUNE 2026!!!7 hrs ago • Nicola CharlesMURDOCH DELIBERATELY CHANGING THE CLIMATE TO COOL THE DATA CENTRES WHILE BLAMING YOU FOR CLIMATE CHANGEJun 9 • Nicola CharlesTHE PATH OF LEAST RESISTANCEJun 9 • Nicola CharlesCAPITALISM FOR ME, COMMUNISM FOR THEEJun 4 • Nicola CharlesCAPITALISM FOR ME, COMMUNISM FOR THEEJun 4 • Nicola CharlesABSOLUTE NONSENSE ABOUT NOTHINGJun 3 • Nicola CharlesHUMANS SPEAKJun 3 • Nicola Charles