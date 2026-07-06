THE MUZZLING OF HUMANITY IS DEEPLY SINISTER

Nicola’s SubstackTHE MUZZLING OF HUMANITY IS DEEPLY SINISTER0:00Current time: 0:00 / Total time: -1:04:57-1:04:57Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenTHE MUZZLING OF HUMANITY IS DEEPLY SINISTERNicola CharlesJul 06, 2026∙ Paid1225ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesNOT ALL MIGRANTS ARE MADE EQUAL; ME THINKS LABOR FAWN TOO MUCHJul 5 • Nicola CharlesAUSTRALIANS ARE IN A RECESSION; WHILE AUSTRALIA THE COUNTRY RETAINS ITS AAA CREDIT RATING. CLEVER.Jul 3 • Nicola CharlesTHE ANTI-CHRIST AGENDA GATHERS PACE; READ THAT AGAINJul 1 • Nicola CharlesHANGMAN BECOMES THE HANGED MAN; GLOBALIST RACKETEERING NOW HAS A RECORDJun 30 • Nicola CharlesHANGMAN BECOMES THE HANGED MAN; GLOBALIST RACKETEERING NOW HAS A RECORDJun 30 • Nicola CharlesMARGIN CALLS WERE ABOUT TO WIPE THE WEALTH CLASS OUT; SO THEY WIPED US OUT INSTEADJun 30 • Nicola CharlesDEFACTO BUREAUCRATS & GOVTS HAVE NO JURISDICTION OVER YOUR LIFE UNTIL THEY SWEAR THE CORRECT OATHSJun 29 • Nicola Charles