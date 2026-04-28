THE GREATEST INJUSTICE THE WORLD HAS EVER SEEN

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript327THE GREATEST INJUSTICE THE WORLD HAS EVER SEENNicola CharlesApr 28, 2026327ShareTranscriptDiscussion about this videoCommentsRestacksNicola’s SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent PostsTHE GREATEST INJUSTICE THE WORLD HAS EVER SEEN (AUDIO VERSION)5 hrs ago • Nicola CharlesTHE GOD PARTICLEApr 27 • Nicola CharlesSigned; FED-UP OF VICTORIAApr 27 • Nicola Charles#WelcomeToCountryUKApr 25 • Nicola CharlesTHEY DID NOT DIE FOR THISApr 24 • Nicola CharlesTHERE IS ONLY 1 MINORITY GROUP THEY ARE TRULY INTERESTED IN. CAN YOU GUESS WHICH ONE?Apr 23 • Nicola CharlesTERRORISM DOWN UNDER?Apr 22 • Nicola Charles