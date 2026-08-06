THE GET-OUT-OF-JAIL-FREE CARD FOR COVID CRIMINALS

Nicola’s SubstackTHE GET-OUT-OF-JAIL-FREE CARD FOR COVID CRIMINALS0:00Current time: 0:00 / Total time: -49:52-49:52Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenTHE GET-OUT-OF-JAIL-FREE CARD FOR COVID CRIMINALSNicola CharlesAug 06, 2026∙ Paid725ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesTHE GET-OUT-OF-JAIL-FREE CARD FOR COVID CRIMINALS9 hrs ago • Nicola CharlesDEAR 3AW, DID YOU HEAR THE NEWS? AUSTRALIANS WERE TRICKED?Aug 5 • Nicola CharlesDEAR 3AW, DID YOU HEAR THE NEWS? AUSTRALIANS WERE TRICKED?Aug 5 • Nicola CharlesSTOP WHATEVER YOU ARE DOING! THIS IS THE ULTIMATE SURVEILLANCE STATE REMEDY!Aug 5 • Nicola CharlesWHO'S WHO IN THE ZOO?Aug 5 • Nicola CharlesWHO'S WHO IN THE ZOO?Aug 5 • Nicola CharlesSPOOKY BEDTIME STORIES; "THE TEMPLE" by H.P. Lovecraft (Read by Nicola Charles)Aug 4 • Nicola Charles