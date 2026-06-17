THE GAME ENDS WHEN YOU REFUSE TO PLAY; SILENCE THE CASH REGISTERS

Nicola’s SubstackTHE GAME ENDS WHEN YOU REFUSE TO PLAY; SILENCE THE CASH REGISTERS0:00Current time: 0:00 / Total time: -1:13:04-1:13:04Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenTHE GAME ENDS WHEN YOU REFUSE TO PLAY; SILENCE THE CASH REGISTERSNicola CharlesJun 17, 2026∙ Paid812ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesSTARMER CLAIMS TO PROTECT CHILDREN WITH ONE HAND WHILE ENDANGERING THEM WITH THE OTHERJun 15 • Nicola CharlesAUSTRALIAN MONOPOLIES DRIVING POLICYJun 15 • Nicola CharlesARE YOU MISSING OUT ON AUSTRALIA'S BEST GYM, WALK, DRIVE PODCAST COMPANION? WE CAN HELP!Jun 12 • Nicola CharlesAI INFLUENCERS AT WAR WITH HUMAN INFLUENCERSJun 12 • Nicola CharlesTHE SAME LUNATICS WHO BROKE THE FINANCIAL SYSTEM, NOW USING TERRORISM TO BREAK SOCIETIES SO YOU WILL ACCEPT THEIR NON-BACKED UNICORN MONEY …Jun 11 • Nicola CharlesYOU CAN HAVE NICOLA CHARLES ANSWER YOUR PHONE FOR YOU!!! BY BECOMING A FOUNDING MEMBER SUBSCRIBER IN THE MONTH OF JUNE 2026!!!Jun 10 • Nicola CharlesTHE NIGHTMARE BEFORE SLAVERYJun 9 • Nicola Charles