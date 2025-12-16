THE FALL OF AUSTRALIA

Nicola’s SubstackTHE FALL OF AUSTRALIA821×0:00Current time: 0:00 / Total time: -46:42-46:42Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.THE FALL OF AUSTRALIANicola CharlesDec 16, 202582ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesLabour are part of the nastiest cult of hatred that has ever existed on this planet, LORD MONCKTONDec 15 • Nicola CharlesIF THEY IMMEDIATELY TALK LAW REFORMS, THE REAL TERRORISTS WERE THEIR GLOBALIST MASTERSDec 15 • Nicola CharlesIF THEY IMMEDIATELY TALK LAW REFORMS, THE REAL TERRORISTS WERE THEIR GLOBALIST MASTERSDec 15 • Nicola CharlesHOW ELLISON, GATES & BLAIR PURCHASED THE RIGHTS TO DESTROY CIVILIZATION & WE ARE MERELY COLLATEROL DAMAGEDec 11 • Nicola CharlesTHE OUTCOME OF THE WAR ON TERROR FOR YOU V THEMDec 10 • Nicola CharlesIS MASS MIGRATION STATE SPONSORED TERRORISM TO JUSTIFY DIGITAL ID?Dec 9 • Nicola CharlesTHE END OF THE WORLD AS KIDS KNOW IT UNDER LABORDec 8 • Nicola Charles