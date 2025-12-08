THE END OF THE WORLD AS KIDS KNOW IT UNDER LABOR

Nicola’s SubstackTHE END OF THE WORLD AS KIDS KNOW IT UNDER LABOR425101×0:00Current time: 0:00 / Total time: -56:42-56:42Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.THE END OF THE WORLD AS KIDS KNOW IT UNDER LABORNicola CharlesDec 08, 202542510ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesRESIST DIGITAL I.DDec 8 • Nicola CharlesIF YOU SEE SOMETHING SAY SOMETHING, JUST NOT ABOUT GLOBALIST TERRORISTSDec 8 • Nicola CharlesHOW DIGITAL ID MAKES YOU THE PLAYTHING OF THE STATEDec 4 • Nicola Charles.Dec 3 • Nicola CharlesLABORS POLICIES IGNITE NEGATIVE EQUITY IN MELBOURNE PROPERTY MARKETDec 2 • Nicola Charles"HANDS UP ANY VOLUNTEERS TO BE CULLED?" Robert Chris PhD Cambridge UniDec 1 • Nicola CharlesAUSTRALIAN CULTURE IS CIRCLING THE DRAINDec 1 • Nicola Charles