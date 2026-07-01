THE ANTI-CHRIST AGENDA GATHERS PACE; READ THAT AGAIN

Nicola’s SubstackTHE ANTI-CHRIST AGENDA GATHERS PACE; READ THAT AGAIN0:00Current time: 0:00 / Total time: -56:12-56:12Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenTHE ANTI-CHRIST AGENDA GATHERS PACE; READ THAT AGAINNicola CharlesJul 01, 2026∙ Paid84ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesHANGMAN BECOMES THE HANGED MAN; GLOBALIST RACKETEERING NOW HAS A RECORDJun 30 • Nicola CharlesHANGMAN BECOMES THE HANGED MAN; GLOBALIST RACKETEERING NOW HAS A RECORDJun 30 • Nicola CharlesMARGIN CALLS WERE ABOUT TO WIPE THE WEALTH CLASS OUT; SO THEY WIPED US OUT INSTEADJun 30 • Nicola CharlesDEFACTO BUREAUCRATS & GOVTS HAVE NO JURISDICTION OVER YOUR LIFE UNTIL THEY SWEAR THE CORRECT OATHSJun 29 • Nicola CharlesWELCOME TO COGNITIVE WARFAREJun 25 • Nicola CharlesMy FULL Interview on the SKY TO EARTH PODCAST w/ Dale Holmes & Madeleine DohertyJun 25 • Nicola CharlesWHY YOU SHOULD START THINKING LIKE A GLOBALISTJun 24 • Nicola Charles