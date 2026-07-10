THAT ESCALATED QUICKLY; AUSTRALIA SELLS URANIUM TO INDIA

Nicola’s SubstackTHAT ESCALATED QUICKLY; AUSTRALIA SELLS URANIUM TO INDIA0:00Current time: 0:00 / Total time: -44:07-44:07Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenTHAT ESCALATED QUICKLY; AUSTRALIA SELLS URANIUM TO INDIANicola CharlesJul 10, 2026∙ Paid724ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent Episodes75 YEARS OF MIND CONTROL; USING DRUGS, TECHNOLOGY, PROPAGANDA & MEDIAJul 9 • Nicola CharlesTIME TO STARVE CENTRAL BANKS AS AN "ENFORCEMENT MEASURE" TIME FOR "KYB" KNOW YOUR BANKJul 7 • Nicola CharlesTIME TO STARVE CENTRAL BANKS AS AN "ENFORCEMENT MEASURE" TIME FOR "KYB" KNOW YOUR BANKJul 7 • Nicola CharlesTHE MUZZLING OF HUMANITY IS DEEPLY SINISTERJul 6 • Nicola CharlesNOT ALL MIGRANTS ARE MADE EQUAL; ME THINKS LABOR FAWN TOO MUCHJul 5 • Nicola CharlesAUSTRALIANS ARE IN A RECESSION; WHILE AUSTRALIA THE COUNTRY RETAINS ITS AAA CREDIT RATING. CLEVER.Jul 3 • Nicola CharlesTHE ANTI-CHRIST AGENDA GATHERS PACE; READ THAT AGAINJul 1 • Nicola Charles