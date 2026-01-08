Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

Nicola’s Substack
Nicola’s Substack
SUPERPOWERS SWEEP. Putin wants Ukraine, Trump wants Venezuela, Greenland & Canada, China wants Taiwan. WHO BOUGHT AUSTRALIA?
0:00
-59:51

Paid episode

The full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s Substack

SUPERPOWERS SWEEP. Putin wants Ukraine, Trump wants Venezuela, Greenland & Canada, China wants Taiwan. WHO BOUGHT AUSTRALIA?

Nicola Charles's avatar
Nicola Charles
Jan 08, 2026
∙ Paid

User's avatar

Continue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.

Or purchase a paid subscription.
© 2026 Nicola Charles · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture