SUICIDAL EMPATHY INFECTS THE WEST

Nicola’s SubstackSUICIDAL EMPATHY INFECTS THE WEST26361×0:00Current time: 0:00 / Total time: -30:52-30:52Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.SUICIDAL EMPATHY INFECTS THE WESTNicola CharlesJun 18, 20262636ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesTHE GAME ENDS WHEN YOU REFUSE TO PLAY; SILENCE THE CASH REGISTERSJun 17 • Nicola CharlesSTARMER CLAIMS TO PROTECT CHILDREN WITH ONE HAND WHILE ENDANGERING THEM WITH THE OTHERJun 15 • Nicola CharlesAUSTRALIAN MONOPOLIES DRIVING POLICYJun 15 • Nicola CharlesARE YOU MISSING OUT ON AUSTRALIA'S BEST GYM, WALK, DRIVE PODCAST COMPANION? WE CAN HELP!Jun 12 • Nicola CharlesAI INFLUENCERS AT WAR WITH HUMAN INFLUENCERSJun 12 • Nicola CharlesTHE SAME LUNATICS WHO BROKE THE FINANCIAL SYSTEM, NOW USING TERRORISM TO BREAK SOCIETIES SO YOU WILL ACCEPT THEIR NON-BACKED UNICORN MONEY …Jun 11 • Nicola CharlesYOU CAN HAVE NICOLA CHARLES ANSWER YOUR PHONE FOR YOU!!! BY BECOMING A FOUNDING MEMBER SUBSCRIBER IN THE MONTH OF JUNE 2026!!!Jun 10 • Nicola Charles