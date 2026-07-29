STOP SCROLLING; THE EVIL HAS LANDED

Nicola’s SubstackSTOP SCROLLING; THE EVIL HAS LANDED319121×0:00Current time: 0:00 / Total time: -54:12-54:12Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.STOP SCROLLING; THE EVIL HAS LANDEDNicola CharlesJul 29, 202631912ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesKYP - KNOW YOUR PREMIERJul 28 • Nicola CharlesKYP - KNOW YOUR PREMIERJul 28 • Nicola Charles7 DAY SALE DEETS BELOWJul 28 • Nicola CharlesWOMEN & GIRLS IN PARTICULAR HAVE A GOVERNANCE PROBLEM IN THE COMMONWEALTHJul 28 • Nicola CharlesWOMEN & GIRLS IN PARTICULAR FACE A SERIOUS GOVERNANCE PROBLEM IN THE COMMONWEALTHJul 28 • Nicola CharlesMELBOURNE; A WRETCHED HIVE OF SCUM & VILLAINYJul 27 • Nicola CharlesMELBOURNE; A WRETCHED HIVE OF SCUM & VILLAINYJul 27 • Nicola Charles