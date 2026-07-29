Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

Nicola’s Substack
Nicola’s Substack
STOP SCROLLING; THE EVIL HAS LANDED
0:00
-54:12

STOP SCROLLING; THE EVIL HAS LANDED

Nicola Charles's avatar
Nicola Charles

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Nicola Charles · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture