STARMER CLAIMS TO PROTECT CHILDREN WITH ONE HAND WHILE ENDANGERING THEM WITH THE OTHER

Nicola’s SubstackSTARMER CLAIMS TO PROTECT CHILDREN WITH ONE HAND WHILE ENDANGERING THEM WITH THE OTHER0:00Current time: 0:00 / Total time: -52:49-52:49Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenSTARMER CLAIMS TO PROTECT CHILDREN WITH ONE HAND WHILE ENDANGERING THEM WITH THE OTHERNicola CharlesJun 15, 2026∙ PaidShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesAUSTRALIAN MONOPOLIES DRIVING POLICY21 hrs ago • Nicola CharlesARE YOU MISSING OUT ON AUSTRALIA'S BEST GYM, WALK, DRIVE PODCAST COMPANION? WE CAN HELP!Jun 12 • Nicola CharlesAI INFLUENCERS AT WAR WITH HUMAN INFLUENCERSJun 12 • Nicola CharlesTHE SAME LUNATICS WHO BROKE THE FINANCIAL SYSTEM, NOW USING TERRORISM TO BREAK SOCIETIES SO YOU WILL ACCEPT THEIR NON-BACKED UNICORN MONEY …Jun 11 • Nicola CharlesYOU CAN HAVE NICOLA CHARLES ANSWER YOUR PHONE FOR YOU!!! BY BECOMING A FOUNDING MEMBER SUBSCRIBER IN THE MONTH OF JUNE 2026!!!Jun 10 • Nicola CharlesTHE NIGHTMARE BEFORE SLAVERYJun 9 • Nicola CharlesMURDOCH DELIBERATELY CHANGING THE CLIMATE TO COOL THE DATA CENTRES WHILE BLAMING YOU FOR CLIMATE CHANGEJun 9 • Nicola Charles