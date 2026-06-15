Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

Nicola’s Substack
Nicola’s Substack
STARMER CLAIMS TO PROTECT CHILDREN WITH ONE HAND WHILE ENDANGERING THEM WITH THE OTHER
0:00
-52:49

Paid episode

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STARMER CLAIMS TO PROTECT CHILDREN WITH ONE HAND WHILE ENDANGERING THEM WITH THE OTHER

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Nicola Charles
Jun 15, 2026
∙ Paid

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