Nicola’s SubstackSPOOKY BEDTIME STORIES; "THE TEMPLE" by H.P. Lovecraft (Read by Nicola Charles)4111×0:00Current time: 0:00 / Total time: -42:40-42:40Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.SPOOKY BEDTIME STORIES; "THE TEMPLE" by H.P. Lovecraft (Read by Nicola Charles)Nicola CharlesAug 04, 2026411ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesWERE THE WARPSPEED VACCINES THE 1ST ACT OF TERRORISM AGAINST HUMAN BEINGS BY A.I?9 hrs ago • Nicola CharlesWERE THE WARPSPEED VACCINES THE 1ST ACT OF TERRORISM AGAINST HUMAN BEINGS BY A.I?10 hrs ago • Nicola CharlesSTAND & DELIVER; YOUR MONEY OR YOUR LIFE?Aug 3 • Nicola CharlesSTAND & DELIVER; YOUR MONEY OR YOUR LIFE?Aug 3 • Nicola CharlesDO WE STILL JAIL KILLERS ANYMORE OR NOT? ASKING FOR A FRIENDJul 31 • Nicola CharlesDO WE STILL JAIL KILLERS ANYMORE OR NOT? ASKING FOR A FRIENDJul 30 • Nicola CharlesSTOP SCROLLING; THE EVIL HAS LANDEDJul 29 • Nicola Charles