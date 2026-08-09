SPOOKY BEDTIME STORIES; The Beast in the Cave by H.P. Lovecraft (Read by Nicola Charles)

Nicola’s SubstackSPOOKY BEDTIME STORIES; The Beast in the Cave by H.P. Lovecraft (Read by Nicola Charles)0:00Current time: 0:00 / Total time: -19:22-19:22Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenSPOOKY BEDTIME STORIES; The Beast in the Cave by H.P. Lovecraft (Read by Nicola Charles)Nicola CharlesAug 09, 2026∙ Paid221ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesTHE GET-OUT-OF-JAIL-FREE CARD FOR COVID CRIMINALSAug 6 • Nicola CharlesTHE GET-OUT-OF-JAIL-FREE CARD FOR COVID CRIMINALSAug 6 • Nicola CharlesDEAR 3AW, DID YOU HEAR THE NEWS? AUSTRALIANS WERE TRICKED?Aug 5 • Nicola CharlesDEAR 3AW, DID YOU HEAR THE NEWS? AUSTRALIANS WERE TRICKED?Aug 5 • Nicola CharlesSTOP WHATEVER YOU ARE DOING! THIS IS THE ULTIMATE SURVEILLANCE STATE REMEDY!Aug 5 • Nicola CharlesWHO'S WHO IN THE ZOO?Aug 5 • Nicola CharlesWHO'S WHO IN THE ZOO?Aug 5 • Nicola Charles