Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

Nicola’s Substack
Nicola’s Substack
PROMULGATING THE END OF REASON & ACCOUNTABILITY. "ALIENS ARE COMING" - BANKERS
0:00
-59:22

PROMULGATING THE END OF REASON & ACCOUNTABILITY. "ALIENS ARE COMING" - BANKERS

Nicola Charles's avatar
Nicola Charles
Jan 19, 2026

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Nicola Charles · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture