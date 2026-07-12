OPINION; THE CRIME SCENE COVER-UP OF ANN WIDDECOMBES BRUTAL ASSASSINATION IS A STAIN ON THE UK

Nicola’s SubstackOPINION; THE CRIME SCENE COVER-UP OF ANN WIDDECOMBES BRUTAL ASSASSINATION IS A STAIN ON THE UK0:00Current time: 0:00 / Total time: -56:50-56:50Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenOPINION; THE CRIME SCENE COVER-UP OF ANN WIDDECOMBES BRUTAL ASSASSINATION IS A STAIN ON THE UKNicola CharlesJul 12, 2026∙ Paid843ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesOPINION; THE CRIME SCENE COVER-UP OF ANN WIDDECOMBES BRUTAL ASSASSINATION IS A STAIN ON THE UK14 hrs ago • Nicola CharlesTHAT ESCALATED QUICKLY; AUSTRALIA SELLS URANIUM TO INDIAJul 10 • Nicola Charles75 YEARS OF MIND CONTROL; USING DRUGS, TECHNOLOGY, PROPAGANDA & MEDIAJul 9 • Nicola CharlesTIME TO STARVE CENTRAL BANKS AS AN "ENFORCEMENT MEASURE" TIME FOR "KYB" KNOW YOUR BANKJul 7 • Nicola CharlesTIME TO STARVE CENTRAL BANKS AS AN "ENFORCEMENT MEASURE" TIME FOR "KYB" KNOW YOUR BANKJul 7 • Nicola CharlesTHE MUZZLING OF HUMANITY IS DEEPLY SINISTERJul 6 • Nicola CharlesNOT ALL MIGRANTS ARE MADE EQUAL; ME THINKS LABOR FAWN TOO MUCHJul 5 • Nicola Charles