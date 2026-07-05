NOT ALL MIGRANTS ARE MADE EQUAL; ME THINKS LABOR FAWN TOO MUCH

Nicola’s SubstackNOT ALL MIGRANTS ARE MADE EQUAL; ME THINKS LABOR FAWN TOO MUCH0:00Current time: 0:00 / Total time: -1:01:03-1:01:03Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenNOT ALL MIGRANTS ARE MADE EQUAL; ME THINKS LABOR FAWN TOO MUCHNicola CharlesJul 05, 2026∙ PaidShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesAUSTRALIANS ARE IN A RECESSION; WHILE AUSTRALIA THE COUNTRY RETAINS ITS AAA CREDIT RATING. CLEVER.Jul 3 • Nicola CharlesTHE ANTI-CHRIST AGENDA GATHERS PACE; READ THAT AGAINJul 1 • Nicola CharlesHANGMAN BECOMES THE HANGED MAN; GLOBALIST RACKETEERING NOW HAS A RECORDJun 30 • Nicola CharlesHANGMAN BECOMES THE HANGED MAN; GLOBALIST RACKETEERING NOW HAS A RECORDJun 30 • Nicola CharlesMARGIN CALLS WERE ABOUT TO WIPE THE WEALTH CLASS OUT; SO THEY WIPED US OUT INSTEADJun 30 • Nicola CharlesDEFACTO BUREAUCRATS & GOVTS HAVE NO JURISDICTION OVER YOUR LIFE UNTIL THEY SWEAR THE CORRECT OATHSJun 29 • Nicola CharlesWELCOME TO COGNITIVE WARFAREJun 25 • Nicola Charles