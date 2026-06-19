Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

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NEVER HAVE SO MANY BEEN "WATCHED" BY SO FEW

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Nicola Charles
Jun 19, 2026

HAPPY WEEKEND SUBSTACKERS!

Please consider becoming a Paid Subscriber. I would hate to be pushed out of Australian Media & potentially Australia! because I am viewed as unsupported by my listeners. Share if you can! Nicola Charles

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