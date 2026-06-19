NEVER HAVE SO MANY BEEN "WATCHED" BY SO FEW

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript1151NEVER HAVE SO MANY BEEN "WATCHED" BY SO FEWNicola CharlesJun 19, 20261151ShareTranscriptHAPPY WEEKEND SUBSTACKERS!Please consider becoming a Paid Subscriber. I would hate to be pushed out of Australian Media & potentially Australia! because I am viewed as unsupported by my listeners. Share if you can! Nicola CharlesDiscussion about this videoCommentsRestacksNicola’s SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent PostsNEVER HAVE SO MANY BEEN "WATCHED" BY SO FEW #SAYNOTODIGITALID14 hrs ago • Nicola CharlesSUICIDAL EMPATHY INFECTS THE WESTJun 18 • Nicola CharlesTHE GAME ENDS WHEN YOU REFUSE TO PLAY; SILENCE THE CASH REGISTERSJun 17 • Nicola CharlesSTARMER CLAIMS TO PROTECT CHILDREN WITH ONE HAND WHILE ENDANGERING THEM WITH THE OTHERJun 15 • Nicola CharlesAUSTRALIAN MONOPOLIES DRIVING POLICYJun 15 • Nicola CharlesARE YOU MISSING OUT ON AUSTRALIA'S BEST GYM, WALK, DRIVE PODCAST COMPANION? WE CAN HELP!Jun 12 • Nicola CharlesAI INFLUENCERS AT WAR WITH HUMAN INFLUENCERSJun 12 • Nicola Charles