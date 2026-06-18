NEVER HAVE SO MANY BEEN "WATCHED" BY SO FEW #SAYNOTODIGITALID

Nicola’s SubstackNEVER HAVE SO MANY BEEN "WATCHED" BY SO FEW #SAYNOTODIGITALID0:00Current time: 0:00 / Total time: -1:01:51-1:01:51Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenNEVER HAVE SO MANY BEEN "WATCHED" BY SO FEW #SAYNOTODIGITALIDNicola CharlesJun 18, 2026∙ Paid744ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesNEVER HAVE SO MANY BEEN "WATCHED" BY SO FEW8 hrs ago • Nicola CharlesSUICIDAL EMPATHY INFECTS THE WESTJun 18 • Nicola CharlesTHE GAME ENDS WHEN YOU REFUSE TO PLAY; SILENCE THE CASH REGISTERSJun 17 • Nicola CharlesSTARMER CLAIMS TO PROTECT CHILDREN WITH ONE HAND WHILE ENDANGERING THEM WITH THE OTHERJun 15 • Nicola CharlesAUSTRALIAN MONOPOLIES DRIVING POLICYJun 15 • Nicola CharlesARE YOU MISSING OUT ON AUSTRALIA'S BEST GYM, WALK, DRIVE PODCAST COMPANION? WE CAN HELP!Jun 12 • Nicola CharlesAI INFLUENCERS AT WAR WITH HUMAN INFLUENCERSJun 12 • Nicola Charles