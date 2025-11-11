Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

Nicola’s Substack
Nicola’s Substack
NEPO BABY BUREAUCRATS.
0:00
-41:46

NEPO BABY BUREAUCRATS.

Like Jacinta Allan begin sending 14 yr olds to ADULT Courts today, while claiming they are not adult enough to operate a Facebook account.
Nicola Charles's avatar
Nicola Charles
Nov 11, 2025

Discussion about this episode

User's avatar
© 2025 Nicola Charles
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture