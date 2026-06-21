Nicola’s SubstackMY PLANS KILL OFF 50% OF HUMANITY, BUT I CANNOT PAY TAXES, SO THOSE WHO REMAIN MUST PAY DOUBLE, LOVE A.I0:00Current time: 0:00 / Total time: -1:03:54-1:03:54Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenMY PLANS KILL OFF 50% OF HUMANITY, BUT I CANNOT PAY TAXES, SO THOSE WHO REMAIN MUST PAY DOUBLE, LOVE A.INicola CharlesJun 21, 2026∙ Paid31ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesNEVER HAVE SO MANY BEEN "WATCHED" BY SO FEWJun 19 • Nicola CharlesNEVER HAVE SO MANY BEEN "WATCHED" BY SO FEW #SAYNOTODIGITALIDJun 18 • Nicola CharlesSUICIDAL EMPATHY INFECTS THE WESTJun 18 • Nicola CharlesTHE GAME ENDS WHEN YOU REFUSE TO PLAY; SILENCE THE CASH REGISTERSJun 17 • Nicola CharlesSTARMER CLAIMS TO PROTECT CHILDREN WITH ONE HAND WHILE ENDANGERING THEM WITH THE OTHERJun 15 • Nicola CharlesAUSTRALIAN MONOPOLIES DRIVING POLICYJun 15 • Nicola CharlesARE YOU MISSING OUT ON AUSTRALIA'S BEST GYM, WALK, DRIVE PODCAST COMPANION? WE CAN HELP!Jun 12 • Nicola Charles