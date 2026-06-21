Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

Nicola’s Substack
Nicola’s Substack
MY PLANS KILL OFF 50% OF HUMANITY, BUT I CANNOT PAY TAXES, SO THOSE WHO REMAIN MUST PAY DOUBLE, LOVE A.I
0:00
-1:03:54

Paid episode

The full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s Substack

MY PLANS KILL OFF 50% OF HUMANITY, BUT I CANNOT PAY TAXES, SO THOSE WHO REMAIN MUST PAY DOUBLE, LOVE A.I

Nicola Charles's avatar
Nicola Charles
Jun 21, 2026
∙ Paid

User's avatar

Continue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.

Or purchase a paid subscription.
© 2026 Nicola Charles · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture