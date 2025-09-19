MY CALLS TO THE DEPT. OF TRANSPORT, THE JUSTICE DEPT. & THE VIC OMBUDSMAN ON THE UNLAWFUL SURVEILLANCE OF VICTORIANS BY BLACKROCK, VANGUARD & STATE STREET

Nicola’s SubstackMY CALLS TO THE DEPT. OF TRANSPORT, THE JUSTICE DEPT. & THE VIC OMBUDSMAN ON THE UNLAWFUL SURVEILLANCE OF VICTORIANS BY BLACKROCK, VANGUARD & STATE STREET271231×0:00Current time: 0:00 / Total time: -25:01-25:01Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.MY CALLS TO THE DEPT. OF TRANSPORT, THE JUSTICE DEPT. & THE VIC OMBUDSMAN ON THE UNLAWFUL SURVEILLANCE OF VICTORIANS BY BLACKROCK, VANGUARD & STATE STREETNicola CharlesSep 19, 202527123ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesI AM THE WHITE RABBIT - "THE GO-FAST & BREAK THE WORLD TECHNOCRACY POLICY"11 hrs ago • Nicola CharlesI AM THE WHITE RABBIT - "POLITICAL PROSTITUTES"Sep 18 • Nicola CharlesI AM THE WHITE RABBIT - "ONE MAN DOES NOT OWN ANOTHER"Sep 17 • Nicola CharlesI AM THE WHITE RABBIT - "LEGALLY SEPARATE"Sep 16 • Nicola CharlesI AM THE WHITE RABBIT - "FLEX"Sep 15 • Nicola CharlesI AM THE WHITE RABBIT - "WHAT A DIFFERENCE A DAY MAKES"Sep 11 • Nicola CharlesI AM THE WHITE RABBIT - "IT'S 9/11 & CHARLIE KIRK HAS BEEN ASSASSINATED"Sep 10 • Nicola Charles