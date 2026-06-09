Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

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MURDOCH DELIBERATELY CHANGING THE CLIMATE TO COOL THE DATA CENTRES WHILE BLAMING YOU FOR CLIMATE CHANGE

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Nicola Charles
Jun 09, 2026

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