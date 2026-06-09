MURDOCH DELIBERATELY CHANGING THE CLIMATE TO COOL THE DATA CENTRES WHILE BLAMING YOU FOR CLIMATE CHANGE

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript38910MURDOCH DELIBERATELY CHANGING THE CLIMATE TO COOL THE DATA CENTRES WHILE BLAMING YOU FOR CLIMATE CHANGENicola CharlesJun 09, 202638910ShareTranscriptDiscussion about this videoCommentsRestacksNicola’s SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent PostsTHE PATH OF LEAST RESISTANCE8 hrs ago • Nicola CharlesCAPITALISM FOR ME, COMMUNISM FOR THEEJun 4 • Nicola CharlesCAPITALISM FOR ME, COMMUNISM FOR THEEJun 4 • Nicola CharlesABSOLUTE NONSENSE ABOUT NOTHINGJun 3 • Nicola CharlesHUMANS SPEAKJun 3 • Nicola CharlesLET'S TALK ABOUT AUSTRALIA'S TRUE NATIONAL SECURITY THREATSJun 1 • Nicola CharlesBRICK BY BRICK THE NWO ARE BUILDING A MADHOUSEMay 31 • Nicola Charles