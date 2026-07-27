MELBOURNE; A WRETCHED HIVE OF SCUM & VILLAINY

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Generate transcriptA transcript unlocks clips, previews, and editing.611MELBOURNE; A WRETCHED HIVE OF SCUM & VILLAINYNicola CharlesJul 27, 2026611ShareTranscriptDiscussion about this videoCommentsRestacksNicola’s SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent PostsMELBOURNE; A WRETCHED HIVE OF SCUM & VILLAINY2 hrs ago • Nicola CharlesEXPOSED! AUSTRALIAN LABOR PARTY OF TODAY REGISTERED IN 1984 CLAIMING 135 YEAR HISTORYJul 23 • Nicola CharlesEXPOSED! AUSTRALIAN LABOR PARTY OF TODAY REGISTERED IN 1984 CLAIMING 135 YEAR HISTORYJul 23 • Nicola CharlesYOU CAN'T SPEAK WITH YOUR PM, BUT RICH CHINESE GAMBLERS CANJul 22 • Nicola CharlesTHE POLITICAL ROAD TO RUINJul 22 • Nicola CharlesTHE POLITICAL ROAD TO RUINJul 22 • Nicola CharlesAUST GOVT CONSPIRACY SCANDAL? LOOMING NATIONAL EMERGENCY KNOWN?Jul 20 • Nicola Charles