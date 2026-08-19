MAYHEM FOR PROFIT; UK GOV PROFIT SHARING SCHEME ON ASYLUM EXPOSED!

Playback speed×Share postShare post at current time0:00/Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to watchMAYHEM FOR PROFIT; UK GOV PROFIT SHARING SCHEME ON ASYLUM EXPOSED!Nicola CharlesAug 19, 2026∙ Paid712ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent PostsMAYHEM FOR PROFIT; UK GOV PROFIT SHARING SCHEME ON ASYLUM EXPOSED!5 hrs ago • Nicola Charles5000 LITTLE PENQUINS & ANOTHER BILL GATES FUNDED CONNECTIONAug 18 • Nicola CharlesA.I HAS BEEN BUSY. THE REASON FOR THE MIGRANTS, DIGITAL I.D & UNIVERSAL BASIC INCOME HAS BEEN EXPOSED IN THE UK. THE FUTURE UNDERCLASS AKA…Aug 17 • Nicola CharlesWAS 9/11 THE BALL DROP ON THE FRAUD? IF WE BELIEVED THAT, WE'D BELIEVE ANYTHING?Aug 16 • Nicola Charles16 OF THE 17 SUSTAINABLE GOALS ARE PROVABLY UNSUSTAINABLE; TIME TO SCRAP AGENDA 2030Aug 13 • Nicola Charles16 OF THE 17 SUSTAINABLE GOALS ARE PROVABLY UNSUSTAINABLE; TIME TO SCRAP AGENDA 2030Aug 13 • Nicola CharlesIF "WE" HAVE NOTHING TO FEAR FROM AGENDA 2030 THEN TAKE DOWN THE FENCES AT BUCKINGHAM PALACEAug 13 • Nicola Charles