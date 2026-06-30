MARGIN CALLS WERE ABOUT TO WIPE THE WEALTH CLASS OUT; SO THEY WIPED US OUT INSTEAD

Nicola’s SubstackMARGIN CALLS WERE ABOUT TO WIPE THE WEALTH CLASS OUT; SO THEY WIPED US OUT INSTEAD0:00Current time: 0:00 / Total time: -1:05:27-1:05:27Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenMARGIN CALLS WERE ABOUT TO WIPE THE WEALTH CLASS OUT; SO THEY WIPED US OUT INSTEADNicola CharlesJun 30, 2026∙ Paid1056ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesDEFACTO BUREAUCRATS & GOVTS HAVE NO JURISDICTION OVER YOUR LIFE UNTIL THEY SWEAR THE CORRECT OATHSJun 29 • Nicola CharlesWELCOME TO COGNITIVE WARFAREJun 25 • Nicola CharlesMy FULL Interview on the SKY TO EARTH PODCAST w/ Dale Holmes & Madeleine DohertyJun 25 • Nicola CharlesWHY YOU SHOULD START THINKING LIKE A GLOBALISTJun 24 • Nicola CharlesWHY YOU SHOULD START THINKING LIKE A GLOBALISTJun 24 • Nicola CharlesDID LOVABLE LEFTIES IN THE WEST OVERSEE THE IMPORTATION OF CRIME TO FILL PRISONS (LABOUR CAMPS) & ECONOMICALLY COMPETE WITH CHINA?Jun 24 • Nicola CharlesSLAVERY WAS WRONG THEN & IT'S WRONG NOWJun 22 • Nicola Charles