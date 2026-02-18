Nicola’s SubstackLABOR TAXING GROWTH IS A HIDDEN CAPITAL GAINS TAX. IS THIS A SLOW SURRENDER TO COMMUNISM?29531×0:00Current time: 0:00 / Total time: -59:23-59:23Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.LABOR TAXING GROWTH IS A HIDDEN CAPITAL GAINS TAX. IS THIS A SLOW SURRENDER TO COMMUNISM?Nicola CharlesFeb 18, 20262953ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesDear Prime Minister Albanese,10 hrs ago • Nicola CharlesMANAGED DECLINE & GOVTS MAINTAINING APPEARANCES BADLYFeb 17 • Nicola CharlesTHE TRUTH IS A BULLET TO THE HEART, SO INSTEAD THEY ARE LULLING YOU TO SLEEP WHILE OUR NATIONS COLLAPSEFeb 16 • Nicola CharlesQUICK! FIAT CURRENCY IS ENDING! LAUNDER AS MUCH AS YOU CAN???Feb 16 • Nicola CharlesWHERE IS ALL OUR MONEY GOING? STOLEN BY THE ANTI-COLONIZERS NOW COLONIZING OUR NATIONSFeb 12 • Nicola Charles"The Fight for Freedom & Democracy cannot be WON by giving up Freedom & Democracy" ANTHONY ALBANESE MP 2003 - SO WHAT HAPPENED?Feb 11 • Nicola CharlesTHE 'WILD' WESTFeb 10 • Nicola Charles