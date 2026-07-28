KYP - KNOW YOUR PREMIER

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Generate transcriptA transcript unlocks clips, previews, and editing.1KYP - KNOW YOUR PREMIERNicola CharlesJul 28, 20261ShareTranscript6 DAYS REMAIN OF OUR 7 DAY SALE!!!WE “NEED” YOUR SUPPORT!!!ANNUAL SUBS DOWN FROM $190 TO $85 FOR NEXT 6 DAYS ONLYTHANK YOU!!!Discussion about this videoCommentsRestacksNicola’s SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent PostsKYP - KNOW YOUR PREMIER23 mins ago • Nicola Charles7 DAY SALE DEETS BELOW23 hrs ago • Nicola CharlesWOMEN & GIRLS IN PARTICULAR HAVE A GOVERNANCE PROBLEM IN THE COMMONWEALTH24 hrs ago • Nicola CharlesWOMEN & GIRLS IN PARTICULAR FACE A SERIOUS GOVERNANCE PROBLEM IN THE COMMONWEALTHJul 28 • Nicola CharlesMELBOURNE; A WRETCHED HIVE OF SCUM & VILLAINYJul 27 • Nicola CharlesMELBOURNE; A WRETCHED HIVE OF SCUM & VILLAINYJul 27 • Nicola CharlesEXPOSED! AUSTRALIAN LABOR PARTY OF TODAY REGISTERED IN 1984 CLAIMING 135 YEAR HISTORYJul 23 • Nicola Charles