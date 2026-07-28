KYP - KNOW YOUR PREMIER

Nicola’s SubstackKYP - KNOW YOUR PREMIER0:00Current time: 0:00 / Total time: -54:25-54:25Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenKYP - KNOW YOUR PREMIERNicola CharlesJul 28, 2026∙ Paid1ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesKYP - KNOW YOUR PREMIER7 mins ago • Nicola Charles7 DAY SALE DEETS BELOW23 hrs ago • Nicola CharlesWOMEN & GIRLS IN PARTICULAR HAVE A GOVERNANCE PROBLEM IN THE COMMONWEALTH24 hrs ago • Nicola CharlesWOMEN & GIRLS IN PARTICULAR FACE A SERIOUS GOVERNANCE PROBLEM IN THE COMMONWEALTHJul 28 • Nicola CharlesMELBOURNE; A WRETCHED HIVE OF SCUM & VILLAINYJul 27 • Nicola CharlesMELBOURNE; A WRETCHED HIVE OF SCUM & VILLAINYJul 27 • Nicola CharlesEXPOSED! AUSTRALIAN LABOR PARTY OF TODAY REGISTERED IN 1984 CLAIMING 135 YEAR HISTORYJul 23 • Nicola Charles