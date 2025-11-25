KING CHARLES III DOG WHISTLE TO THE PRIVATE SECTOR

Nicola’s SubstackKING CHARLES III DOG WHISTLE TO THE PRIVATE SECTOR0:00Current time: 0:00 / Total time: -1:17:34-1:17:34Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenKING CHARLES III DOG WHISTLE TO THE PRIVATE SECTORNicola CharlesNov 25, 2025∙ Paid1583ShareListen to this episode with a 7-day free trialSubscribe to Nicola’s Substack to listen to this post and get 7 days of free access to the full post archives.Start trialAlready a paid subscriber? Sign inNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesCARBON11 hrs ago • Nicola CharlesPROPAGANDA IS THEIR WAR; SO CAN YOU IDENTIFY THE PROPAGANDA WHEN IT HITS YOU?Nov 25 • Nicola Charles"MASS MIGRATION IS A HUMAN RIGHTS VIOLATION" TRUMPNov 23 • Nicola CharlesCOP BURNS; ANTI-ENVIRONMENT "ENVIRONMENTAL PROTECTION REFORM BILL 2025" LOOMS AS TROJAN HORSENov 20 • Nicola CharlesDear #AustraliaNov 20 • Nicola CharlesBLOOD ON THEIR HANDS; HOLD THE LINENov 19 • Nicola CharlesTHE PRICE OF CONSCIOUSNESS IS THE LOSS OF UNCONSCIOUSNESSNov 18 • Nicola Charles