IS A HIDDEN WORLD WAR 3, LESS THAN 2 YEARS AWAY?

Nicola’s SubstackIS A HIDDEN WORLD WAR 3, LESS THAN 2 YEARS AWAY?0:00Current time: 0:00 / Total time: -48:37-48:37Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenIS A HIDDEN WORLD WAR 3, LESS THAN 2 YEARS AWAY?Nicola CharlesAug 10, 2026∙ Paid823ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesIs Australia a Foreign Run Dictatorship?6 hrs ago • Nicola CharlesSPOOKY BEDTIME STORIES; The Beast in the Cave by H.P. Lovecraft (Read by Nicola Charles)Aug 9 • Nicola CharlesTHE GET-OUT-OF-JAIL-FREE CARD FOR COVID CRIMINALSAug 6 • Nicola CharlesTHE GET-OUT-OF-JAIL-FREE CARD FOR COVID CRIMINALSAug 6 • Nicola CharlesDEAR 3AW, DID YOU HEAR THE NEWS? AUSTRALIANS WERE TRICKED?Aug 5 • Nicola CharlesDEAR 3AW, DID YOU HEAR THE NEWS? AUSTRALIANS WERE TRICKED?Aug 5 • Nicola CharlesSTOP WHATEVER YOU ARE DOING! THIS IS THE ULTIMATE SURVEILLANCE STATE REMEDY!Aug 5 • Nicola Charles