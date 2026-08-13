IF "WE" HAVE NOTHING TO FEAR FROM AGENDA 2030 THEN TAKE DOWN THE FENCES AT BUCKINGHAM PALACE

Nicola’s SubstackIF "WE" HAVE NOTHING TO FEAR FROM AGENDA 2030 THEN TAKE DOWN THE FENCES AT BUCKINGHAM PALACE0:00Current time: 0:00 / Total time: -57:22-57:22Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenIF "WE" HAVE NOTHING TO FEAR FROM AGENDA 2030 THEN TAKE DOWN THE FENCES AT BUCKINGHAM PALACENicola CharlesAug 13, 2026∙ PaidShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesAUSSIE BUYERS CLUB! "ZETA POTENTIAL" OFFER (Water; but not as you know it)18 hrs ago • Nicola CharlesAGENDA 2030; THE BIGGEST PUBLIC RELATIONS SCAM IN HUMAN HISTORYAug 11 • Nicola CharlesBILL GATES VACCINE>CLIMATE SCAM>Q CLEARANCE>CONTROL PLAN EXPOSED!Aug 10 • Nicola CharlesBILL GATES VACCINE>CLIMATE SCAM>Q CLEARANCE>CONTROL PLAN EXPOSED!Aug 10 • Nicola CharlesIS A HIDDEN WORLD WAR 3, LESS THAN 2 YEARS AWAY?Aug 10 • Nicola CharlesIs Australia a Foreign Run Dictatorship?Aug 9 • Nicola CharlesSPOOKY BEDTIME STORIES; The Beast in the Cave by H.P. Lovecraft (Read by Nicola Charles)Aug 9 • Nicola Charles