IF THEY IMMEDIATELY TALK LAW REFORMS, THE REAL TERRORISTS WERE THEIR GLOBALIST MASTERS

Nicola’s SubstackIF THEY IMMEDIATELY TALK LAW REFORMS, THE REAL TERRORISTS WERE THEIR GLOBALIST MASTERS0:00Current time: 0:00 / Total time: -16:45-16:45Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenIF THEY IMMEDIATELY TALK LAW REFORMS, THE REAL TERRORISTS WERE THEIR GLOBALIST MASTERSNicola CharlesDec 15, 2025∙ Paid1ShareThis post is for paid subscribersSubscribeAlready a paid subscriber? Sign inNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesIF THEY IMMEDIATELY TALK LAW REFORMS, THE REAL TERRORISTS WERE THEIR GLOBALIST MASTERS2 hrs ago • Nicola CharlesBONDI, BIOWEAPONS & THE CLIMATE HOAX. THE GLOVES ARE OFF FOR THE GLOBALISTS.4 hrs ago • Nicola CharlesHOW ELLISON, GATES & BLAIR PURCHASED THE RIGHTS TO DESTROY CIVILIZATION & WE ARE MERELY COLLATEROL DAMAGEDec 11 • Nicola CharlesTHE OUTCOME OF THE WAR ON TERROR FOR YOU V THEMDec 10 • Nicola CharlesIS MASS MIGRATION STATE SPONSORED TERRORISM TO JUSTIFY DIGITAL ID?Dec 9 • Nicola CharlesTHE END OF THE WORLD AS KIDS KNOW IT UNDER LABORDec 8 • Nicola CharlesRESIST DIGITAL I.DDec 8 • Nicola Charles