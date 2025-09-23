Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript
13
4

I AM THE WHITE RABBIT - "HOW THE CREDIT SYSTEM DESTROYED THE WORLD" w/ MICHAEL ROLF, HOUSE OF SCHULZE

Nicola Charles's avatar
Nicola Charles
Sep 23, 2025
13
4
Share
Transcript

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Nicola Charles
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture