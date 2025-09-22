I AM THE WHITE RABBIT - "AND SO IT BEGINS; 86M VIETNAMESE DISCRIMINATED AGAINST FOR NOT COMPLYING WITH DIGITAL I.D"

Nicola’s SubstackI AM THE WHITE RABBIT - "AND SO IT BEGINS; 86M VIETNAMESE DISCRIMINATED AGAINST FOR NOT COMPLYING WITH DIGITAL I.D"0:00Current time: 0:00 / Total time: -55:35-55:35Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenI AM THE WHITE RABBIT - "AND SO IT BEGINS; 86M VIETNAMESE DISCRIMINATED AGAINST FOR NOT COMPLYING WITH DIGITAL I.D"Nicola CharlesSep 22, 2025∙ Paid1541ShareListen to this episode with a 7-day free trialSubscribe to Nicola’s Substack to listen to this post and get 7 days of free access to the full post archives.Start trialAlready a paid subscriber? Sign inNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesI AM THE WHITE RABBIT - "THE MOST DANGEROUS GAME" w/ ASHTON FORBESSep 20 • Nicola CharlesI AM THE WHITE RABBIT Sep 20 • Nicola CharlesMY CALLS TO THE DEPT. OF TRANSPORT, THE JUSTICE DEPT. & THE VIC OMBUDSMAN ON THE UNLAWFUL SURVEILLANCE OF VICTORIANS BY BLACKROCK, VANGUARD…Sep 19 • Nicola CharlesI AM THE WHITE RABBIT - "THE GO-FAST & BREAK THE WORLD TECHNOCRACY POLICY"Sep 18 • Nicola CharlesI AM THE WHITE RABBIT - "POLITICAL PROSTITUTES"Sep 18 • Nicola CharlesI AM THE WHITE RABBIT - "ONE MAN DOES NOT OWN ANOTHER"Sep 17 • Nicola CharlesI AM THE WHITE RABBIT - "LEGALLY SEPARATE"Sep 16 • Nicola Charles