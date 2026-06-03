HUMANS SPEAK

Nicola’s SubstackHUMANS SPEAK10341×0:00Current time: 0:00 / Total time: -1:14:26-1:14:26Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.HUMANS SPEAKNicola CharlesJun 03, 20261034ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesLET'S TALK ABOUT AUSTRALIA'S TRUE NATIONAL SECURITY THREATSJun 1 • Nicola CharlesBRICK BY BRICK THE NWO ARE BUILDING A MADHOUSEMay 31 • Nicola CharlesDear VictoriaMay 29 • Nicola CharlesHAVE HUMANS DESIGNED TECHNOLOGIES THAT ARE NOW SLOWLY KILLING THEM?May 28 • Nicola CharlesTRANSHUMANISM; ONCE YOU GO HACK, YOU CAN NEVER GO BACKMay 28 • Nicola CharlesWHY WON'T VICTORIA'S ATTORNEY GENERAL SONYA KILKENNY SUPPORT A BILL THAT WOULD COMPENSATE VICTORIANS FOR LAND TITLE FRAUD? OH WAIT, SHE IS…May 26 • Nicola CharlesAUSSIES CHIPPED LIKE DOGS FOR CYBER SATANMay 25 • Nicola Charles