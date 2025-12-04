Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

Nicola’s Substack
Nicola’s Substack
HOW DIGITAL ID MAKES YOU THE PLAYTHING OF THE STATE
0:00
-53:07

HOW DIGITAL ID MAKES YOU THE PLAYTHING OF THE STATE

Nicola Charles's avatar
Nicola Charles
Dec 04, 2025

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2025 Nicola Charles · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture